TOHOH! Kontaveidi alistanud hispaanlanna mängis 6 : 0, 4 : 0 eduseisu maha 

."Tahtsin vähemalt ühe geimi võita. Ma ei soovinud 0 : 6, 0 : 6 kaotada, see oleks olnud liiga hullumeelne. Olin mängust väljas. Läksin iga palli päästma, kuid rahunesin seejärel maha. Pärast seda, kui kolmanda geimi järjest võitsin, teadsin, et see oli hea märk ning uskusin, et kui jätkan samamoodi, siis leian enda mängu üles. Nii ka läks," lausus 22aastane Sabalenka pärast matši WTA kodulehel avaldatud intervjuus.