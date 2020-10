Seitsmekordne MotoGP maailmameister kaalub WRC etapil osalemist 

"Tean Monza kohta, paljud inimesed on mulle juba helstanud. Ma ei kavatsenud Monzas võistelda, sest tahtsin kihutada Abu Dhabis, kus käisin ka eelmisel aastal. Kuid olukord on mõistagi muutunud ning tõsiasi, et see on MM-sarja hooaja viimane etapp, teeb selle palju huvitavamaks. Eks ole näha, mis saama hakkab," lausus itaallane WRC kodulehel avaldatud intervjuus.