Portugali GP viimasel vabatreeningul näitasid kiireimat minekut Mercedesed 

Portugali GP on vormel 1 sarja kavas esmakordselt pärast 24 aastat kestnud pausi. Varasemalt Lissabonis toimunud etapil kindlustas 1984. aastal MM-tiitli Niki Lauda, kes lõpetas sõidu toona teisena. Estorili ringrajal toimunud võidukihutamise on teiste seas võitnud aga Ayrton Senna, Jaxques VIlleneuve ja Michael Schumacher. Alati on seal väga edukad olnud ka Mercedese piloodid.