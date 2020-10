Kapist välja tulnud olümpiahõbe: võitlesin depressiooniga ja mul olid enesetapumõtted 

"See oli parim, mida ma oma vaimse tervise heaks teha sain," ütles Kenworthy nüüd. Esialgu mees kartis, et samm mõjutab tema spordikarjääri, kuid reaalsus osutus vastupidiseks.

"Või kui tegelete spordialaga, kus ei sobi olla homo," jätkas ta. Kenworthy samas rõõmustab, et vaimse tervise teemadel räägitakse tänapäeval avatumalt. "See on eriti oluline seksuaalvähemusse kuuluvate laste jaoks, kellel on palju suurem oht ​​ennast vigastada, sest nad võitlevad iseendaga. Selliste laste hulgas on palju kõrgem enesetappude protsent."