TOHOH! Ajax lõi Hollandi liigas 13 vastuseta väravat 

Võitjate poolel lõi 19aastane Burkina Faso ründaja Lassina Traore viis väravat, hollandlased Jurgen Ekkelenkamp ja Klaas Jan Huntelaar said jala valgeks kahel korral. Lisaks said kolli kirja Dusan Tadic, Antony, Daley Blind ja Lisandro Martinez.

Ajax on esimene meeskond Eredivisie ajaloos, kes on löönud ühes mängus 13 väravat. Loomulikult oli see ka läbi aegade suurim võit. Ka varem hoidis rekordit enda käes Ajax, kes 1972. aastal alistas Vitesse 12 : 1.