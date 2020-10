VIDEO | Nurmagomedov pani vastase magama ja teatas karjääri lõpetamisest 

Matši järel andis venelane emotsionaalses sõnavõtus teada, et rohkem teda UFC-võitlusringis ei näe. „Tahan täna öelda, et see oli mu viimane võitlus. Pole mingit võimalust, et tulen puuri tagasi ilma oma isata,“ sõnas Nurmagomedov, kelle treenerist isa suri juulis.

„Justiniga võitlemine oli esimene kord, kui UFC võttis minuga ühendust pärast mu isa surma. Rääkisin sellest emaga kolm päeva. Ta sõnas, et ta ei taha, et võitleksin ilma isata. Lubasin talle, et see on mu viimane matš. Kui annan oma sõna, pean sellest kinni pidama. See oli mu viimane matš,“ lisas Nurmagomedov.