Raadioeetri roppustega üle valanud Verstappen: pole minu probleem, kui keegi solvus 

Red Bulli masina rooli keerav Verstappen oli konkurendi peale äärmiselt tige. „Kas see kuradima vend on pime?“ karjus 23aastane hollandlane tiimi raadiosse. „Mida kuradit tal viga on? Issand jumal. Milline värdjas,“ ei hoidnud Verstappen end sugugi tagasi.

Red Bulli sõnavõtt pahandas paljusid vormelifänne, kuid suure suuga noormees vastas neile, et teda see ei huvita. „See pole minu mure,“ sõnas Verstappen portaalile Autosport.com. „Ausalt öeldes ei taha ma sellest üldse rääkida, sest see tuli mulle nii suure üllatusena. Ta keeras mulle lihtsalt otsa. Ma ei tea, kuhu ma oleksin sealt rajalt pidanud minema. Mina olin just oma ringi alustamas, tema oli enda oma lõpetanud. See oli ju teine vabatreening, nii et pettumus, et seal niimoodi kokku põrkasime. See oli väga ebavajalik.“