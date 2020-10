Uude ametisse määratud skandaalse vormelisõitja isa tulistati Venemaal surnuks 

Enne selle aasta Portugali etappi tõmbas Petrov endale taas tähelepanu, kui kritiseeris spordimaailmas populaarset Black Lives Matter liikumist, mida toetab aktiivselt ka F1 sarja üldliider Lewis Hamilton. „Mis siis, kui mõni sõitjatest tuleb kapist välja ja ütleb, et on gei? Kas siis minnakse vikerkaare-lippudega tänavatele ja julgustatakse kõiki teisi ka geideks hakkama?“ kõlas Petrovi sõnavõtt selle kohta, et enne F1 etappe on mustanahaliste toetuseks avaldatud toetust põlvitamisega.

Venelase kommentaar käis Hamiltonile vastukarva ja ta andis sellest ka teada. „Ütleksin, et see on üllatus, et ametisse võetakse inimesi, kellel on sellised uskumused ning kes nii valjuhäälselt räägib vastu sellele, mille eest me proovime võidelda,“ nentis Hamilton. FIA kaitses Petrovi kohtunikuks määramist väitega, et mehe personaalseid seisukohti ei võetud arvesse.