MIS MÕTTES? Hamilton andis teada, et võib vormel 1 sarjast lahkuda 

Oma seitsmenda vormel 1 meistritiitli poole kihutav Hamilton pole oma senise tööandja Mercedesega veel uut lepingut sõlminud ning andis mõista, et varsti võib ta karjäär läbi saada.

„Ma ei usu, et olen oma karjääri parimate päevade tasemel, aga kindlasti olen omadega heas kohas,“ rääkis Hamilton SkySportsile antud intervjuus. „Tahan endiselt sõitmist jätkata, aga ma ei tea, kui kaua see veel kestab,“ nentis MM-sarja üldliider. „Kindlasti ei ole mu lõpetamiseni enam väga kaua aega, seega on praegu käes aeg, mil pean rahulikult mõtlema, mida tulevik toob.“