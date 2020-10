PILDID | Maailma seksikamate sportlaste hulka kuuluv mäesuusataja tegi oma keha kohta jahmatava ülestunnistuse 

Oma kuuma keha poolest tuntud Vonn on viimasel ajal Instagrami üles laadinud mitmeid pilte, kus ta on vaid bikiinide väel. Oma kõige uuema pildi all tunnistas mullu ühe Küprose väljaande poolt maailma kõige seksikamaks naissportlaseks valitud Vonn, et temagi kehal on vigu.

„Olen viimasel ajal postitanud mitmeid bikiinipilte ja see on olnud hirmsam, kui tundub. Kuigi olen sportlane, olen saanud palju ebaviisakaid kommentaare, mis mu keha kritiseerivad, ja tunnistan, et kohati on see mulle haiget teinud,“ kirjutas Vonn oma Instagramis.

„Olen normaalne inimene ja vahest on mu keha lodev, mu kõht läheb volti, tagumikul on näha tselluliiti ja mu päevituste ülemine osa ei ole nii täidetud, kui võiks. Aga pean alati meeles seda, kuidas mu keha on aidanud mul saavutada imelisi asju ja olen uhke selle üle, kui tugev ma olen. Ma ei ole null-suurus ning see sobib mulle väga hästi,“ tunnistas mäesuusakaunitar.