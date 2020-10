Jalgpall Miks ei kandideeri keegi Aivar Pohlaku vastu jalgpalliliidu juhiks? Eigo Kaljurand , täna, 16:24 Jaga: M

VANKUMATU JUHT: Fännide pahameele alla sattunud Aivar Pohlaku trooni ei kõiguta miski Foto: Tiina Kõrtsini

Viimastel aastatel on Eesti vutikoondise ja klubide saldo Euroopas nukker. Kohalikku jalgpallielu juhtiv Aivar Pohlak valiti eelmisel kolmel korral liidu presidendiks nii, et talle ei esitatud ühtegi vastaskandidaati. Suure tõenäosusega kordub sama muster järgmise aasta kevadel, sest vutiringkondades pole kuulda, et keegi sellelgi korral sooviks talle vastu astuda. Miks?