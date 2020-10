Premier League'i liider sai hooaja esimese kaotuse 

Vaatamata kaotusele jätkab Everton liidrina, olles kuue mänguga kogunud 13 silma. Nendega sama palju punkte on kogunud tiitlikaitsja Liverpool. Mängu vähem pidanud Aston Villa on 12 silmaga kolmas - nad said üleeile hooaja esimese kaotuse, kui jäid tulemusega 0 : 3 alla liiga uustulnukale Leeds Unitedile.