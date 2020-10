Itaalia velotuuri võitis briti rattur, Kangert oli oma meeskonna parim 

"Mul sellest sõidust mingit masendust külge ei jää, aga oktoobri võidusõit suurtuuril on hoopis midagi muud kui maikuus. Ma loodan, et selliseid olukordi rohkem ei tule. Me väga külma ja lund ei näinud, oleks võinud oluliselt kehvemini minna. See oli üks minu kõige raskemaid Girosid. Nüüd on vaja endale pikk puhkus välja kaubelda ja kui ei kauple, siis ma lihtsalt võtan."