Kes ütles, et Eesti suusatajad ei saa rahapuudusel välismaal treenida? Vaata, kus tulevikulootused hooajaks valmistuvad

Marko Kilp. Foto: Aldo Luud

Eesti murdmaasuusakoondislastel on suusad juba lumised. Esimesed lumelaagrid on seljataga ja järgmised ootamas, on kirjas alaliidu veebileheküljel.