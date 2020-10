Krampidega võidelnud Pruus tegi MMil hea sõidu: laskumisel viskas mul keti maha, mistõttu jäin üksinda teistest maha 

"Minule oli MM teine start välismaal, aga möödunud nädalavahetusel jäi ekstreemsetes oludes minu sõit päris lühikeseks ehk nii pikka ja rasket võistlust polnud mul see aasta olnudki. Türgile omaselt oli MM-i rada väga mägine ja raske. Stardist minnes püüdsin ennast siledamal maal pundis hoida ja see õnnestus. Esimese tõusu poole peal andsin juba kohti ära, sest rinnus hakkas valus. Ilmselt oli see kuumusest ja tõenäoliselt panin alguses tõusu liiga kõvasti, et esimestega sammu pidada, aga keha polnud selleks valmis. Edasi sõitsin pigem üksi oma sõitu. Kui 10 km oli lõpuni jäänud, siis sain endale ühe tšehhitari sabale, kellega tegime koostööd. Koos saime kätte ühe Vene koondise naise, kes meist peagi maha jäi ja mõni kilomeeter hiljem saime kätte veel ühe tšehhitari. Finišisse tulingi nende kahe tšehhitariga. Kuna mul olid juba väga korralikud krambid, siis ei kujutanud ette, et mis võimalused mul finišis nende vastu on. Sellest hoolimata läksin endast parimat andma ja lõpetasin kahe tšehhitari vahel. Tulemusega jäin rahule, aga arenguruumi on veel," võttis Uibokand tiitlivõistluse kokku.