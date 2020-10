Rain Veideman harjutamisest kuulsa treeneriga: kui teed asja hästi, siis on kõik ilus, kui teed kehvasti, siis on temaga põrgu 

"Nagu sakslasest peatreener Dirk Bauermann pärast mängu ütles, siis saime loodetavasti nüüd pinge õlgadelt maha," vihjas Veideman asjaolule, et rabeda mänguga saadi esimene võit siiski kätte.

Eesti koondislase roll on võrreldes eelmiste Itaalia esiliiga hooaegadega muutunud. "Nagu ma aru olen saanud, siis siin ei oodata minult palju punkte, vaid olulisem on kaitses omad asjad korras hoida ning meeskond võidule aidata," hindas ta oma rolli Saksamaal.

Rostocki meeskonna ambitsioonid Saksamaa esiliigas on kõrged. "Kindel eesmärk on Saksamaa kõrgliigasse jõuda, millestki muust siin ei räägita," andis tagamees mõista, et vähemaga klubis ei lepita.

Veidemani juhendab sel hooajal legendaarne 62aastane sakslasest peatreener Dirk Bauermann, kes tulnud Saksamaa koondisega 2005. aasta EMil hõbedale. "Ütleme nii, et kui sa teed asja hästi, siis on kõik ilus, kui teed kehvasti, siis on temaga põrgu," iseloomustas koondislane karmi juhendajat.

"Esimese mängu saime tappa, ta ei olnud meiega absoluutselt rahul ning järgmise päeva hommikul oli kolmetunnine treening, kus saime korralikult individuaalset kaitsemängu harjutada."

Koondisesse tuleku osas on Veideman positiivselt meelestatud. "Peatreener Toijala võttis minuga ühendust ja mul on kõik ilusti korda aetud. Liiga meil pausi küll ei tee, aga need kaks mängu, mis meil koondise „mulli“ ajal on, tõstetakse ümber."

Saksamaa sadamalinna meeskond tundis tagamehe vastu huvi juba suve alguses ning Eesti klubidega tal sel suvel pikka juttu ei olnudki. "Rakvere Tarvaga küll rääkisime ja kusjuures Pärnu meeskond võttis ka ühendust, aga sellega asi piirdus," lausus Veideman.