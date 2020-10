Hanno Pevkur jätkab Eesti võrkpalliliidu presidendina 

Oma kolmandat ametiaega alustav Pevkur tänas liikmesklubisid toetuse eest ja kinnitas, et soovib ka lähiaastatel Eesti võrkpalli arengusse tugevalt panustada.

Samal teemal Võrkpall Pevkurist Euroopa võrkpalliliidu presidenti ei saanud. „Pea on püsti ja elu läheb edasi!“ "Esimene suur eesmärk on järgmisel aastal kodus toimuv EM-finaalturniiri alagrupiturniir eeskujulikukt läbi viia. Teise suurema eesmärgina soovime me korraldusõigust kas 2021. või 2023. aasta naiste EMi alagrupiturniiri korraldamiseks. Sama oluline on aga ka noorte ja harrastusvõrkpalli arendamine ning kõik teised valdkonnad, millega me tegeleme," ütles Pevkur.

Üldkoosolekul valitud alaliidu juhatus on üheksaliimeline, kuhu lisaks alaliidu presidendile kuuluvad Jaano Haidla (Graanul Invest AS, juhatuse liige), Lauri Kasper (Tallinna Spordiselts Kalev MTÜ, juhatuse liige), Tarmo Keskküla (U.S Invest AS, juhatuse liige), Tanel Kiik (Sotsiaalminister, Keskerakond), Indrek Luukas (A.Luukas OÜ, juhatuse liige), Rain Sepp (Compare Finance OÜ, juhatuse liige), Jaano Vink (Eesti Talleks AS, juhatuse liige), Anneli Ott (Riigikogu liige, endine Võru linnapea).

Pevkur usub uue juhatuse töövõimesse. "Meil on juhatuses kaetud kõik erialad – on riigitasand, on eratoetajad, on fännide pool kaetud ja usun, et saame selle juhatusega palju vajalikke asju tehtud," ütles Pevkur.

"Uuel juhatusel lasub ka vastutus teha Eesti võrkpalli arengukava järgmiseks kaheksaks aastaks. Seal saab olema palju spetsiifilisi fookuseid, nagu näiteks koolivõrkpalli arendamine, aga ka Rahvaliiga, tippvõrkpallist rääkimata. Üheks eesmärgiks on ka võrkpalli harrastajate arvu kasvatamine," lisas Pevkur.