Hea uudis Tänakule? Monza ralli pole tänavu heinapallide ja šikaanide vahel nikerdamine 

Suvel selgus, et mitmed algsesse MM-kalendrisse planeeritud rallid ei saa toimuda, mistõttu said oma võimaluse Rally Estonia ja Ieper. Pikalt eeldati, et WRC-karavan jõuab ka Horvaatiasse, kuid selle asemel tõmmatakse hooajale joon alla Monzas, mis esialgu plaanidesse ei mahtunud? Dirtfish uuris Yves Mattonilt, et mis tekitas meelemuutuse.

Peagi tulid itaallased tagasi plaaniga, mis oli rallisarja juhtidele vastuvõetavam. "Meil on nüüd kavas segavõistlus ning olen algusest peale öelnud, et see võib olla midagi uut ja huvitavat," jätkas ta.

Monzas sõidetakse reedel ja pühapäeval ringrajal, laupäeval siirdutakse mägedes asuvatele sõiduteedele. Kuna sealne rallisõu oli peamiselt heinapallide ja šikaanide vahel nikerdamine, siis peeti juba eos etapi üheks suursoosikuks Thierry Neuville'i. Belglasele sobivad sellised rajad ja lisaks on ta seal varem võistlemas käinud. Matton kinnitas, et Itaalias toimuv WRC-etapp siiski ei meenuta varasematel aastatel nähtud.

"Tahame ringrajal teha nii palju päris kiiruskatseid kui võimalik. Need pole heinapallide ja šikaanidega nagu minevikus," kinnitas ta.