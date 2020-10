Sebastian Vetteli raju vandenõuteooria: Ferrari teine auto on palju kiirem, ainult idioot ei saa sellest aru 

Pühapäevasel Portugali GP-l sai Vettel kümnenda koha, samal ajal oli 23aastane Leclerc temast kuus kohta kõrgemal. Sama muster on tänavu läbiv, sest tosinal etapil on neljakordne maailmameister vaid kolmel korral suutnud nooremat kolleegi edestada.

"Ühelt poolt olen rahul, sest mul oli tunne, et tegin hea võistluse," ütles Vettel kanalile RTL. "Kuid teisest küljest on ilmne, et teine auto on palju kiirem. Kus ma aega kaotan? Olen kogu hooaja keelt hammaste taga hoidnud. Mõni idioot ei pruugi sellest kunagi aru saada, kust kaotus tuleb, aga kas ma olen täielik idioot? Kahtlen selles!"

"Ühel hetkel peaks tekkima olukord, kui suudad piiri peale sõita. Ma pole seda sellel hooaja suutnud ja kui olen, siis raskustega. Garaaži teises pooles käivad asjad palju lihtsamalt," paugutas sakslane, kellele ei mahu pähe, et ta on hooaja kokkuvõttes 13. kohal, aga tiimikaaslane on viies.

Vettel tõdes, et olukord Ferraris teeb haiget, sest ta pole suutnud omi eesmärke täita. "Mul on sellist asja raske seedida, sest olen liiga ambitsioonikas ja näljane," nentis ta.

Ferrari Tiimipealik Binotto ei mõista Vetteli vandenõuteooriat. "Sebi ja Charlesi autod on kahtlemata identsed," kinnitas ta Sky Italiale. "Loodan südamest, et Sebastian suudab Imolas paremini kvalifitseeruda ja võistluse ajal näidata, milleks ta on võimeline. Charles on kindlasti väga hea, aga teisele sõitjale on ootused võib-olla kõrgemadki."