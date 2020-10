Jalgpall Jalgpalliväljakud püsti kogukonna abiga? Tartlased näitavad eeskuju Kaspar Koort , täna, 22:15 Jaga: M

RUUTMEETRI HAAVAL: Sepa jalgpallikeskuse ühisrahastuskampaaniasse panustas 3108 annetajat. 150 000 eurot saadi kokku 71 päevaga. Foto: Aldo Luud

Kui omavalitsus kipub uute jalgpalliväljakute rajamisse suhtuma leigelt – või ei leita selleks raha, kui isegi teatud tahet peaks jaguma –, siis tuleb klubidel endil härjal sarvist haarata ja asi ära teha. Mõistagi pole korraliku vutistaadioni rajamine odav lõbu, kuid asja targalt ajades ning kogukonda kaasates on see võimalik, nagu on tõestanud Tartu klubid Tammeka ja Welco.