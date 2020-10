M-Spordi sõitjad pääsevad pika pausi järel autot testima 

Rahakitsikuses vaevlev Suurbritannia rallitiim vähendas koroonapandeemia järel testide arvu minimaalseks, kuid meeskonna juhi Malcolm Wilsoni sõnul soovitakse Belgia etapi eel rajale minna.

Wilson tunnistas, et ootab rallit, mis on enamike sõitjate ja tiimide jaoks uus. "Sellel aastal on kõik natuke teisti, kuid see on andnud võimaluse Eestile, Ieperile ja loomulikult Monzale," rääkis ta.

M-Sport Rally Estonia eel Ford Fiesta WRC'ga ametlikke teste ei teinud, kuid siinsed teed olid nende sõitjatele tuttavad. Esapekka Lappi on Ieperis küll võistelnud, kuid see toimus kuus aastat tagasi ja lõppes enneaegaselt, sest ta tegi Škoda Fabiaga avarii.

Wilson tunnistab, et temal Ieperiga kokkupuuted puuduvad. "Ma ei kahtle, et Belgia hilissügisene ilm on suur väljakutse. Pole kahtlustki, et see saab olema põnev etapp riigis, kus meie ala jälgitakse ja armastakse," rõõmustas Wilson, kes viis siis teema nukramatasse toonidesse.