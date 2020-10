SKANDAAL: MM-iks ehitatud staadionile lubati poolpaljad modellid, staadioni direktor kaotas töökoha 

Vene portaal newizv.ru kirjutas, et 2018. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlusteks ehitatud Rostovi staadioni haldajate poole pöörduti ideega, et seal võiks korraldada ühe fotosessiooni. Portaali väitel arvasid nii staadioni direktor Pavel Gavrikov kui staadioni kommertsosakonna töötajad, et sessioonil viibivad naisterahvad ujumisriietes ja nad piirduvad tribüünil poseerimisega.

Juhtunu üle kurtis üks staadioni töötaja, kelle info järel sai otsekohe kinga kommertsosakonna juht. Staadioni direktor Gavrikov sai mõnda aega veel ametis olla, kuid nüüdseks on Rostovi piirkonna spordiminister temagi vallandanud. Portaali newizv.ru andmetel on vallandamise põhjuseks just erootilise fotosessiooni lubamine ning seegi, et hoolimata ametivõimude juhistest jõudsid pildid kuidagimoodi ka internetti.