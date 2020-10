Belgia MM-rallit lühendati 

Samas pole loetud nädalad enne rallit selge, kas see toimub, sest koroonaviirus on Belgias levimas väga aktiivselt. Belgia ametliku koroonaviiruse levikut kajastava veebilehe andmetel on riigis kokku avastatud 333 718 koroonahaiget, surnud on 10 810 inimest. Viimase 14 päeva jooksul on avastatud 1369 uut positiivset proovi.