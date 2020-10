Endine vormelisõitja: Hamilton tuleks rüütliks lüüa! 

35aastane Hamilton tegi möödunud nädalavahetusel ajalugu, kui võitis oma karjääri 92. etapi. Sellega kerkis ta enim etapivõite teeninud sõitjaks, möödudes legendaarsest Michael Schumacherist. F1 sarjas 262 starti teinud britil on seni ette näidata kuus meistritiitlit ja hetkel on ta kindlalt kihutamas seitsmenda tiitli poole. Kui ta selle trofee oma auhinnakappi saab ära viidud, on tal koos Schumacheriga enim MM-tiitleid.

Hamiltoni silmapaistvad saavutused on endise vormel 1 sõitja David Coulthardi arvates nii muljetavaldavad, et Inglismaa kuninganna peaks mehe rüütliks lööma. „Ta on Suurbritannia saadik kogu maailmas," rääkis 49aastane Coulthard BBC hommikusaatele. „Meil on F1 sarjas tõeline maailmameister. Meil on Lewis, ta hoiab meie lippu uhkelt oma pea kohal alati, kui tal selleks võimalus tekib. 100% (peaks ta olema rüütel). Kas keegi teab, kas ta on äkki teinud midagi, mille tõttu ei saa teda rüütliks lüüa? Sest minu arust väärib ta seda rohkem kui mõned teised," lisas endine vormelisõitja.