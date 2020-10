Maailma esireket jahib võimsat rekordit 

Djokovic on koos oma ajastu kahe suure rivaali Roger Federeri ja Rafael Nadaliga suutnud lõpetada tennisehooaja viiel korral nii, et on meeste üksikmängu edetabelis esimesel kohal. Djokovic on sellega seni hakkama saanud aastatel 2011, 2012, 2014, 2015 ja 2018. Hetkel on ta samuti maailma edetabeli liider ja kui ta suudab samal positsioonil olla ka 2020. aasta lõpuks, saab ta kirja kuuenda tähise. Seni on sama palju suutnud vaid ameeriklane Pete Sampras, kes oli edetabeli liider aastatel 1993-1998.