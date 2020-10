Võitlussport BALTIMAADE UHKUS! MM-tiitlitega pärjatud Läti politseinik kaalub Joshua ja Fury troonide kõigutamist Kaarel Täll , täna, 17:13 Jaga: M

KAOTUS, MIS MUUTIS PALJU: Mairis Briedis on tunnistanud, et karjääri ainus kaotus Oleksanr Ussõkile tõi kaasa uue tõusu. Foto: Reuters/Scanpix

Läti poksihiiglane Mairis Breidis on oma kaalukategoorias saavutanud peaaegu kõik. Ta on kolm korda võtnud enda valdusesse MM-tiitli ja praegu hoiab ta oma trofeekapis IBFi ja The Ringi tšempionivöid. 35aastane Briedis vihjas, et kaalub lähiajal suurt otsust - nimelt võib ta poolraskekaalu vahetada raskekaalu vastu ja püüda tiitleid napsata sellistelt suurnimedelt nagu Anthony Joshua ja Tyson Fury.