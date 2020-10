RETRO | Taimsoo legendaarsest sahkerdamisest: „Rein Kilk kirjutas, et ta on Kuku raadiost, mina ütlesin, et olen Vikerkaare ajalehest.“ 

Janno Kivisild: „Kuigi võitsime Põhja-Iirimaad kodus suurelt, ei ole see mäng mul nii eredalt meeles kui see, mille me Belfastis korda saatsime. Läksime mängule justkui favoriidina, võõrale väljakule, kus vastane ei aktsepteeri seda, et sa oled favoriit, sest nende jaoks oled sa ikka väike Eesti.“

Mängu alguses oli aru saada, et Eestit võis soodne olukord pisut kammitseda. Põhjaiirlased, kes soovisid kuu aja taguse keretäie eest kätte maksta, alustasid paremini ja said teenitult kätte ka värava – 22. minutil pareeris Sergei Pareiko madala tsenderduse väravaesisele, kus vastaste kapten Steven Davis pressis oma jala kuidagi Enar Jäägeri ja Andrei Stepanovi vahele ning viis kodumeeskonna juhtima.

Vaheajal tegi Tarmo Rüütli ühe vahetuse, asendades Jarmo Ahjupera Sergei Zenjoviga. Kahe ülejäänud vahetusega – Purje Puri asemele ja kauaoodatud Vassiljev Kingi asemele – sai pusle aga ühtäkki ideaalselt kokku ja Eesti hakkas võõral platsil suisa suruma, justkui mõni tipptiim, kes peakski autsaideri vastu oma võtma.

Tarmo Rüütli: „Vastane oli natuke hellaks tehtud, nad austasid meid ja olid ettevaatlikud. Eriti ruumi mängida ei olnud, aga ühel hetkel tõin Vassiljevi sisse. Vastane langes allapoole ja meil hakkas tekkima liinide vahele rohkem ruumi, kus saime oma mängu mängima hakata. Nad muutusid liiga ettevaatlikuks ja andsid meile sellega võimaluse. Kostja on muidugi selline vend, et kui ta kaugelt tulistab, on pall võrgus! Põhja-Iirimaad kodus ja võõrsil võita – pole paha!“

Eesti jalgpallisõbrale pole muidugi vaja seda, mis sellele järgnes, väga põhjalikult meelde tuletada. 77. minutil realiseeris Vassiljev enda teenitud penalti, seitse minutit hiljem aga virutas kaugelt sellise pommlöögi, mis oli selline kuul, et põrkas tagasi.

Ometi oleksid kohtunikud – kiidame siinkohal Saksamaa brigaadi eesotsas Manuel Gräfega – värava peaaegu tühistanud. Nimelt oli Martin Vunk olnud vahetult enne Vassiljevi kolli suluseisus ja tõusnud ka abikohtuniku lipp – peakohtunik Gräfe nägi aga ära, et pall ei jõudnud Vungini mitte Sergei Zenjovi, vaid põhjaiirlase jalast, ning lasi mängul jätkuda. Rohelistes särkides mehed jätsid silmanurgast lippu nähes aga mängimise vaat et pooleli ning olid võrgu sahisemise järel kohtunike peale väga kurjad, kuid tegelikult oli kõik õige. Valiksarja napikas number viis!

Konstantin Vassiljev: „Esimesed 65 minutit vaatasin seda mängu kõrvalt, aga mulle tundub, et see teine poolaeg Belfastis oli meie kulminatsioon – mänguliselt, emotsionaalselt ja ka tulemuse mõttes. Kodumängus klappisid kõik asjad hästi – Martin Vunk lõi kaugelt, Tarmo Kink lõi kaugelt, ühe ehitasid vastased endale ise. Mänguliselt oli aga just see teine poolaeg Põhja-Iirimaal eriline. Vastane ei suutnud vahepeal päris pika aja jooksul isegi oma poole pealt välja saada! Kui vaatasin pingilt seda, mis toimus väljakul, siis olin täiesti veendunud, et me lööme vähemalt ühe ikka ära. Pärast teist väravat ei suutnud põhjaiirlased meid isegi surve alla panna. See näitas, kui hästi see mäng meie kontrolli all oli. Kui esimene poolaeg oli mõlemale poolele nii ja naa, siis teine poolaeg oli konkreetselt meie teenitud võit.“