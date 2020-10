Räime ja Laasi tiimikaaslased püsivad Hispaania velotuuril kõrges mängus 

Samuti on oluline, et Dan ei peaks tegema ühtegi üleliigset liigutust. Kui tuur oleks nädal aega, siis poleks väga hull, aga 7 päeva asemel on 18 päeva ja kui selle aja jooksul iga päev raiskad end rohkem, kui vaja, siis võib see lõpus saatuslikuks saada. Seepärast ei lase me teda kunagi ise auto juurde tooma jooki ja sööki, kui mees midagi soovib, siis ütleb raadiosse ja keegi meist toob autost, mida vaja. Olgu selleks siis söök, jook või näiteks mõni riideese. Joogialas on alati käsk võtta nii palju pudeleid kui saab, alati saab üleliigse ära visata. Seda just seepärast, et esimene pudel, mille võtame, peaks kindlasti minema Danile ja alles teise võtame endale. Tema on meie prioriteet number üks!

Veel üks näide, kuidas saame kasulikud olla või aitame tal veidi jõudu säästa on see, et kui tal vaja keha kergendada ja loodus kutsub, siis jääb keegi meie omadest temaga koos maha ja aitab pärast peagruppi tagasi sõita. Jällegi saab liider tsipa jõudu kokku hoida. Muidugi kõige selgem abistamine on see, kui keegi meist teeb grupi ees tööd, et esimesed kinni püüda või saadame kellegi kõva tempot tegema, et Dan saaks peale seda rünnata. Sellised detailid teevad kokkuvõttes suure asja kokku ja tiimitöö on väga oluline. Paljud ei mõista, et rattasport on vägagi meeskonnaala.