LÕVI, MITTE INIMENE! 39aastane Zlatan püsib endiselt tipus 

Aasta on 2020. Üha enam hakkab tunduma, et Zlatan polegi inimene. 39aastasena on ta end tõestanud Itaalia kõrgliiga säravaima ründajana. Serie A-s on ta väljakul käinud kolm korda ja löönud alati kaks väravat. Ohvriteks Bologna, Milano Inter ja AS Roma. Tasub märkida, et Zlatani tööandja AC Milan on kokku löönud nende kolme matšiga seitse tabamust, millest kuus on kantud Ibrahimovici nimele. Malmöst pärit härra on liiga suurim väravakütt. Erinevalt konkurentidest pidi Zlatan kaks matši positiivse koroonaviiruse testi tõttu vahele jätma. „Eile andsin negatiivse proovi, täna positiivse. Sümptomeid pole. Covidil on julgust astuda mulle vastu. Halb mõte,“ teatas Ibrahimovic 24. septembril.