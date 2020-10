WRC Andrea Adamo: Hyundai vedas Tänakut kaks korda alt Toimetas Kaarel Täll , täna, 21:38 Jaga: M

Andrea Adamo. Foto: Martin Ahven

Autoralli MM-sarjas on kavas veel kaks etappi: Belgias ja Itaalias. Tiitlikaitsja Ott Tänak jääb liidrist Elfyn Evansist maha 28 punktiga, laual on veel maksimaalselt 60 silma. Seega, kõik on veel võimalik, kuid Tänaku võimalused pole kuigi suured.