Margus Metstak: Jukka Toijala palkamine oli õige otsus 

"Korvpalliliit tegi väga õige otsuse, et võttis just sellise treeneri," sõnas Metstak korvpall100.ee-le antud intervjuus. "Natuke võib aega minna, aga oletan, et koondise poolt pakutav mäng saab väga ilus olema. See rahvusmeeskond pole minu arust veel väga palju koos mänginud. Nad on nüüd harjutanud ja ei midagi rohkem. Küll nad ootavad mänge suure himuga. Ilmselt on mängijad ja treenerid väga õhinal ja ootusärevad, et kuidas neil mäng hakkab välja tulema. Mina usun küll, et tuleb väga toredasti välja ja saab olema ilus vaadata."