Rootsi MM-etapi jaoks töötati välja eriplaan, ralli toimumine selgub enne jõule 

Novembri alguses leevendati Rootsis kroonipandeemiast tulenevaid kogunemispiiranguid, kuid sealse MM-ralli korraldajate jaoks on olukord endiselt keeruline. Nii soovitakse luua kiiruskatsete juurde eraldi alad pealtvaatajatele, kuhu maksimaalselt pääseb 300 inimest.

"Usume, et koroonaolukorraga on võimalik kohaneda. Publikualad pole üksteisega kontaktis. Järgmisel aastal on kavas palju uusi kiiruskatseid ja praegu töötame aktiivselt turvalisuse kallal," jätkas ta.

Ralli korraldajad töötavad plaani välja koostöös kohalike omavalitsuste ja riigiga. Rootsi MM-etapil soovitakse nelja päeva jooksul läbida 19 kiiruskatset. Kuna tänavu oli võistlusel probleeme lumepuudusega ja seda lühendati, siis uus marsruut on viidud märgatavalt rohkem põhja poole. Rootsi MM-ralli lõplik saatus selgub lähikuudel.