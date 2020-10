Levadia ründaja pikendas klubiga lepingut 

"Meeskonna komplekteerimise protsess jätkub. Robert on üks meie põhimängijatest ja meil kõigil on väga hea meel, et ta otsustas FCI Levadiaga uue lepingu sõlmida. Vaatame järgnevatele hooaegade suunas väga lootusrikka pilguga," ütles FCI Levadia spordidirektor Sergei Pareiko klubi kodulehel.

"Mul on hea meel, et uuele lepingule on allkirjad antud. Kõik, mis sellel aastal jäi võitmata tuleb järgmisel aastal ära võita," oli Kirss konkreetne. Levadia tänavune hooaeg on olnud üsna hapu, sest eurosarjas kukuti välja Fääri saarte klubi vastu ja meistriliigas jäädakse Florast maha juba 17 silmaga.