Peatreener Kandimaa või abitreener Sokk – kumb juhib tegelikult Tartus vägesid? 

Kaspar Koort , täna, 22:00

KAKS PEAD ON IKKA KAKS PEAD: Toomas Kandimaa (vasakul) ja Tiit Sokk dirigeerivad Tartu Ülikool Maks & Mooritsa meeskonda tandemina ning tundub, et sel moel asjad sujuvad. Foto: Aldo Luud

Juuni lõpus lõhkes kohalikul korvpallimaastikul väikestviisi uudispomm, kui Tartu ülikooli korvpallimeeskond andis teada, et nende treenerite tiimiga on liitunud endine Eesti koondise peatreener Tiit Sokk. Üllatav oli see käik selles mõttes, et paar nädalat varem nimetati meeskonna peatreeneriks Toomas Kandimaa, Sokule anti aga abitreeneri roll.