7 VÕTIT | Flora lõpetas Paide 11 mängu kestnud võiduseeria  

Flora peatreener Jürgen Henn. "Esimesel poolajal oli mängijatel mingi mugavus, väga hästi ei tajutud Paide kvaliteeti. Teisel poolajal saime mängu paremini sisse. Lõppkokkuvõttes suutsime kaitses asjad päris hästi kontrolli all hoida. Paide on rünnakul hea, sest neil on kiirust, täpsust ja teravust. Kuid teisel poolajal neil võimalusi väga palju ei tekkinud."

Flora edu Paide ees on 13 silma ja neil on tiitel sisuliselt kotis. Kuid põnevaks läheb lahing teisele kohale, mis garanteerib pääsu Euroopasse. Paidel on tabelis 54 punkti, Nõmme Kalju ja Tallinna Levadia jäävad neist maha 7 silmaga. Paidel on natuke eksimisruumi, kuid liialt palju nad libastuda ei tohi.