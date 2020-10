MEISTRITE LIIGA | Barcelona seljatas Juventuse, Manchester United purustas möödunud aasta poolfinalisti 

Barcelona ja Torino Juventuse hooaja algused pole olnud kuigi säravad. Kataloonia klubi on Hispaania liigas alles 12. kohal, sest viiest mängust on võidetud vaid kaks. Vaevaliselt on alanud ka Juventuse uue peatreeneri Andrea Pirlo karjäär, sest neljast peetud Serie A kohtumisest on neil kirjas üks võit ja kolm viiki, lisaks saadi tehniline võit Napoli üle, kes koroonahaigete pärast loobus Torinosse sõidust.