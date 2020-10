Jalgpall MUINASJUTULINE TÄHELEND: kuus aastat tagasi töötupõlve pidanud väravavaht on kiirelt kerkinud Chelsea kangelaseks Kaspar Koort , täna, 10:55 Jaga: M

Edouard Mendy tõrjetööl. Mees on seljataguse puhtana hoidnud neljas mängus järjest. Foto: AP/Scanpix

"Lõpuks ometi on meil väravavaht, kes suudab päriselt päästa!" säutsus üks Londoni Chelsea poolehoidja laupäeval Twitteris, kui sinisärgid olid uue puuriluku Edouard Mendy tõrjete toel Premier League'is välja võidelnud 0 : 0 viigi Manchester Unitediga. Pärast eilset 4 : 0 võitu Krasnodaris on Mendy enda seljataguse puhtana hoidnud juba neljas mängus järjest ning 28aastane aafriklane pälvib aina enam kiitust. Mehe tähelend on seda hinnatavam, et veel kuus aastat tagasi oli ta seisus, kus pidi end kirja panema töötuna, et midagi hamba alla saada.