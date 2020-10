Vigastused, äng, ebaõnn – Narva Transi kohutava hooaja märksõnad 

Ka tänavusele hooajale läks Trans vastu igati korraliku koosseisuga, kuid mida pole tulnud, on tulemused. Juuni keskpaigaks oldi kaheksast mängust teenitud vaid kaks viigipunkti ning türklasest peatreener Cenk Özcan pani ameti maha.

Soccernet.ee portaali peatoimetaja Kasper Elissaar nendib, et tõepoolest poleks kevadel osanud arvata, et Trans on sügiseks seal, kus ta on. Kuigi tulemusi ei tulnud, oli mängupilt alguses paljulubav ning andis lootust, et küllap peagi ka suurde mängu tagasi tullakse. Ent ilusa mängupildile vaatamata ei tahtnud punktid kuidagi tulla.

"Eks neil kohe alguses oli mingite nurkade pealt vähe õnne ning mingeid väliseid tegureid kasvõi mingite kohtunike otsuste näol, mis neil endal seda viha ja ängi suurendasid. See lõi psühholoogilise efekti, mis lumepallina võimendus: mäng on justkui iseenesest ilus, kuid tulemusi ei tule," arutleb Elissaar.

Mõistagi ei saa üle ka Transi sel hooajal saatnud vigastustest. Kuigi koosseis paberil on võimas, siis seda jagub algkoosseisuks ning kui sealt mehi välja langeb, on peenike pihus. Kohe hooaja alguses sai väga tõsise trauma mängujuht Denis Poljakov, lisaks on lühemat või pikemat aega eemal olnud mitmed teised võtmemängijad.

"Kui Özcan lahkus, oli see Transi jaoks justkui mingi pöördepunkt, sest juunist kuni septembri koondiseaknani mängiti end tagasi pildile. Nigeerlasest ründaja Geoffrey lõi väravaid, aga kui tema hoog rauges, ei tulnud enam ka tulemusi," tõdeb Elissar.

Tõepoolest: Transi viimane liigavõit jääb 16. augustisse, kui kodus alistati 1 : 0 Tallinna Kalev, seejärel on kuue kaotuse kõrvale teenitud vaid kaks viigipunkti. Tagatipuks oldi karikasarajas püstihädas rahvaliiga tiimi Helmiga, kellest saadi jagu vaid 2 : 1.