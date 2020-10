Maailma tipptennisisti süüdistatakse vägivallas 

„Ta proovis mind padjaga lämmatada, väänas mu käsi. Proovisin hotellist mitu korda ära joosta, aga ta suutis mu iga kord peatada,“ väitis Sharõpova. „Ta kartis, et keegi näeb mind või kuuleb mu karjeid. Lõpuks õnnestus mul toast välja saada nii, et olin paljajalu ja mul oli kaasas mu telefon.“

Naise kirjelduse järgi peitis ta end kuhugi hotelli, aga Zverev suutis ta üles leida ning palus, et nad läheksid asja arutama tagasi oma tuppa. „Loomulikult sain aru, et meie vahel ei saa sel hetkel olla rahulikku dialoogi. Kartsin väga tõsiselt ja tahtsin ta eest ära joosta. Siis lükkas ta mu vastu seina ja ütles, et ta ei kavatse oma tegude eest maksta. Ta ütles, et pole vahet, mida ta mulle teeb, sest keegi ei hooli sellest,“ kirjeldas Sharõpova. Ta lisas, et tema õnneks tulid samal ajal mõned inimesed hotelli ja ta lipsas uksest välja, kuigi pidi seal seisma paljajalu. Kuna naine oli suutnud kaasa napsata oma telefoni, sai ta ühendust võtta oma sõpradega.