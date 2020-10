Saksamaal astus kohtu ette dopinguarst Schmidti kahtlase minevikuga abiline 

Portaal Sportschau.de vahendas, et täna astus esimest korda kohtu ette Schmidti väidetav abiline Dirk Q, kes ainsana pole end üheski dopinguvahendamise patus süüdi tunnistanud. 38-aastast kohtualust süüdistatakse antidopingu seaduse rikkumises ning süüdistaja nõuab talle mitmeaastast vangistust.

Hoolimata oma varasemast kohtuprotsessist on Dirk Q praegu kohtu all seetõttu, et olevat aidanud Mark Schmidtil teostada veredopingu kasutamist. Väidete kohaselt olevat just Dirk Q toonud veredopingu säilitamiseks vajaliku külmiku Austriast Saksamaale.