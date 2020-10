Probleemide küüsi sattunud Räim: väga vedas, et midagi ei juhtunud 

Mihkel Räim (Israel Start-Up Nation) sai kirja 38. koha, Martin Laas (BORA - hansgrohe) oli protokolli järgi 66. mees, kuigi 110 esimest sõitjat said võitjaga kirja sama aja. Etapi võitis Laasi tiimikaaslane Pascal Ackermann, talle järgnes Lotto Soudali sõitja Gerben Thijessen ning kolmas oli Max Kanter (Team Sunweb).

Ta lisas: „Minul oli täna veider päev. Natuke ebaõnne ka. Sõidu keskel tundsin peale kurvi, et ratta lenks on kuidagi vedel ja liigub liiga palju. Tuli välja, et lenks oli põhimõtteliselt pooleks. Üritan natuke selgitada, olukord oli üsna tõsine ja võinuks kurvalt lõppeda. Näiteks kui autol tuleb sõidu ajal rool küljest ära, siis on veidi kehvasti. Ilmselt oli mul mõra sees juba mõni päev tagasi, väga vedas, et selle avastasin ja midagi ei juhtunud. Vahetasin ratast. Sellega kaasnesid uued probleemid.

Kuna ma polnud seda ratast elus kordagi kasutanud, siis sadul tundus olevat 2-3 mm liiga kõrge, pluss miskipärast oli kõige suuremaks hammasrattaks ees 53, mitte 54 nagu ma olin soovinud. Üks hammas selliste kiirustega võib natukene mõjutada küll.

Ühesõnaga lõpp läks samuti aia taha, olin liiga taga ja arvasin tegelikult, et suure tee peal jookseb punt korra kokku, aga seda ei juhtunud. Viimasel kilomeetril üritasin positsiooni parandada, aga sain aru, et sealt ei tule midagi. Üksi oli keeruline ja paras loterii.

Homme on selline üles-alla päev, juhtuda võib kõike. Oleneb, mis plaanid teistel meeskondadel on. Võimalik, et tuleb grupifinish või jooksikud jäävad ette. Homse finishi võlu on selles, et viimane kilomeeter on ülesmäge.“