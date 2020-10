Endine tennisetäht meenutas õuduste ööd: majas oli viis hiiglase mõõtu meest. Arvasin, et suren 

Anna Tšakvetadze ärkas kell kolm öösel, kui raskelt relvastatud röövlid tungisid pere koju. "Majas oli viis hiiglase mõõtu meest. Neil olid maskid ja tumedad riided, relvad ja noad. Kõik oli tõesti õudne," meenutas ta. "Kuulsin teisest toast hüüdeid ja teadsin, et see on mu isa. Tekkis kohe paanika. Arvasin, et need on minu viimased hetked. Tundus, et lõpp on käes. Mõtlesin, kui noorelt ma suren."