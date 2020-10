ÄGE! Kimi Räikkönen jätkab vormel 1 sarjas veel ühe aasta 

Vormeliringkondades spekuleeriti, et Alfa Romeo võib uueks aastaks välja vahetada mõlemad sõitjad. Kimi Räikkoneni puhul poldud kindlad, kas soomlasel on jätkamiseks motivatsiooni ja Antonio Giovinazzi asendajaks pakuti nii sakslast Mick Schumacherit kui mehhiklast Sergio Perezit. Reedel teatas tiim, et senised sõitjad jätkavad ka uuel hooajal."

"Ma poleks siin, kui ei usuks projekti edusse. See on meeskond, kes hindab sõnade asemel rasket tööd ja see sobib hästi minu stiiliga," jätkas legendaarne soomlane. Ta lootis, et järgmine aasta suudetakse teha samm edasi ja näidata paremaid tulemusi. Tänavu on Räikkonenil vormel 1 sarjas kirjas 2 silma, tema tiimikaaslasel Giovinazzil on neid üks rohkem.