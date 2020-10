OHOH! Citroën võib järgmisel aastal WRC-sarja naasta 

Citroëni masinatega tegelev erameeskond Saintéloc kinnitas portaalile DirtFish, et nad planeerivad homologatsiooni lõpuni viimist, et auto pääseks 2021. aasta WRC-hooajal ralliradadele.

Viimati kasutas Pirelli masinat järgmise hooaja rehvide väljatöötamiseks. Nende testsõitja Andreas Mikkelsen lootis, et saab C3 rooli juba selle aasta viimasel MM-etapil Monzas. "See oleks tõesti hea plaan," ütles norralane mõned ajad tagasi. "Muidugi vajab see homologatsiooni allkirjastamist. Saintéloc omab autot, kuid usun, et seda saaks Citroën teha."

​Homologatsioon on protsess, mis hõlmab rallimasina süsteemiomaduste kinnitusi ja heakskiite rahvusvaheliselt autoliidult (FIA). Saintéloc sõnul ei loodeta C3ga siiski tänavu välja tulla, kuid järgmiseks hooajaks on see vägagi reaalne.

Ralliprogrammi boss Vincent Ducher: "Meie poolest on kõik valmis, sealhulgas uued aerodünaanilised lahendused, aga selleks peame ehitama heade sõitjatega tugeva programmi. Citroën käivitas homologeerimisprotsessi eelmisel aastal ja seejärel nad peatasid selle. Kõik toonased dokumendid on olemas ja need tuleks lihtsalt uuesti aktiveerida."