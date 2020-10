WRC Ieperis riskida sooviv Tänak: Kehala ralli ajastus on hea, võistlus toimub nädal enne MM-etappi Eigo Kaljurand , täna, 13:54 Jaga: M

Martin Järveoja ja Ott Tänak Rally Estonia finišis. Foto: Mari Luud

Autoralli MM-sarja valitsev maailmameister Ott Tänak osaleb novembri keskel peetaval Kehala minirallil. Mehe sõnul on see hea võimalus Ieperi ralli eel sõidutunnetuse leidmiseks. "See on midagi uut ja väga põnevat. Korraldajad teevad selle ralli nimel ränka tööd, seega on tore tulla ja üritust sel moel toetada. On alati tore, kui saan Hyundai i20 Coupe WRCga kodumaal sõita," ütles Tänak portaalile DirtFish.