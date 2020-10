Soome hokilegend kaotas õnnetuses jala: ütlesin arstile, et lõigaku see maha 

"Kirurg ütles õhtul, et see ei meenuta enam jalga. Järgmisel hommikul arutasime asja ja ta ütles, et suudaks jalast kolme ja poole aastaga midagi teha, kuid tõenäoliselt jääks see kärbsepiitsaks. Ta rääkis ausalt ja ütles, et tema meelest peaks selle amputeerima," jätkas Palo. "Ma ütlesin, et lõigake see maha."

Endine atleet võtab asja erakordselt külma rahuga. Peale amputeerimist ütles ta, et "see on vaid tükk jalga" ja tema suhtumine pole muutunud ka kuu hiljem.

"Nii see on. See pole suurem asi. Maailmas on juhtunud palju-palju hullemaid asju. Ja me räägime sentimeetritest, et kivid poleks siia tulnud," ütles ta ja osutas oma ülakehale. "Siis oleksin pooleks läinud."

Mehe enda nägemuses tal vedas. Hing on sees, üksi jäse halvatud pole ja ainus väike mure on, et tal on tükk jalga puudu. Siiski läbis ta mitu opetatsiooni ja paranemisprotsess alles ees. Palole tuli teha nahasiirdamine ja ühendati veresooni. Viimane operatsioon toimus kolm nädalat tagasi, järgmine ülevaatus toimub 24. novembril.

Seejärel soovib ta naasta tavaelu juurde. Jalale paigaldatakse silikoonist kest, milles otsa saab panna proteesi. Mees enda sõnul loodab, et jõuludeks on ta taas jalul. Jäähokimängijana tugeva füüsilise vormi poolest tuntud Palo alustas iseseisvalt juba ka treeningutega.

"Treenin oma keha kogu aeg. See on nagu mängijakarjääri alustamine algusest peale," võrdles ta ja nägi, et sportlase taust kulub talle marjaks ära. "Minu valmidus selles olukorras on kordades parem kui paljudel teistel."