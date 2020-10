AMETLIK: Belgia MM-ralli jääb ära 

Ieperi ralli korraldustiimile lähedased allikad kinnitasid reede lõunal Dirtfishile, et võistlust ei toimu. "Viimaste päevade arengute valguses oli see paratamatu samm. See ei teinud otsust siiski lihtsamaks, sest see on riigi rallile suur hoop. Kuid praegu peame mõtlema inimestele ja maailm ei keerle ralli ümber," rääkis allikas Dirtfishile.