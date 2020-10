SUUR ÜLEVAADE: kes ja millistel tingimustel tuleb autoralli maailmameistriks? Tänakul säilib teoreetiline šanss! 

Belgia etapi ärajäämisega on praeguse seisuga kavas veel vaid Monza etapp novembris, mille eest on maksimaalselt võimalik teenida 30 punkti (etapivõit 25 + punktikatse 5 punkti).

…peab Monzas kõik välja panema. Eeldusel, et Evans võtab rallit veidi ettevaatlikumalt, võib Ogier’l avaneda võimalus perfektse võistluse korral endale seitsmes MM-tiitel võita. Kui Ogier nopib maksimumpunktid, peab ta lootma, et Evans ei saa teist kohta või kolmandat kohta ja punktikatsel vähemalt neljandat kohta või neljandat kohta ja punktikatse võitu.



Juhul, kui Ogier rallit ei võida, aga jääb teiseks ja võidab punktikatse, peab ta lootma, et Evans ei saa võitu, kolmandat, neljandat või viiendat kohta. Lisaks ei sobi Ogier’le asjade kulg, et Evans saab kuuenda või seitsmenda koha ning punktikatse võidu.