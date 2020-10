Megan Rapinoe kritiseerib Messit ja Ronaldot: nad ei võitle piisavalt rassismiga 

„Ma loodan, et ta mõistab, millist mõju ta võib avaldada. Ta sündis siia maailma erakordse andega, mis kindlustab talle väga erilise ja mugava elu. Ta peaks aga endalt küsima, kuidas leida tasakaal ja noori inspireerida,“ ütles Rapionoe. „Ma loodan, et ta mõistab, et võib muuta maailma. Vahel otsustab inimene ise maailma muuta, vahel kukub maailma muutmine talle sülle. Kui tahad olla kuningas, siis ole võimalikult hea kuningas.“