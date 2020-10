Itaalia jalgpallilegend: „Ma viskan televiisori minema, kui Messi karjääri lõpetab, sest siis pole enam midagi vaadata!“ 

Nimelt tegi Messi mängu jooksul viis võtmesöötu ehk väravalöögiga lõppenud söötu ning andis vastase väljakupoolel kokku koguni 65 täpset söötu. „Messi on täielik maag, ta on jalgpallimaailma Harry Potter ja ma viskan televiisori minema, kui ta karjääri lõpetab, sest siis pole enam midagi vaadata. Telekanalis ma lõpetaks töötamise, hakkan ilmselt Netflixi vaatama,“ sõnas Vieri.

„See Barcelona, mida mina Juventuse vastu nägin, on lihtsalt imeline. Ja kui sul on veel selline nr. 10, siis see on lihtsalt hullumeelne,“ arvas Vieri.